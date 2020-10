Led Zeppelin vabanes loo "Stairway to heaven" kohta käivast plagiaadisüüdistusest

Kohtuprotsess sai alguse juba kuus aastat tagasi, mil bändi Spirit lahkunud kitarristi Randy Wolfe'i nimel kohtus käinud Michael Skidmore väitis, et kuulus "Stairway to Heaven" on kirjutatud pärast Spiriti ja Led Zeppelini ühist tuuri aastal 1968, mil Spirit laulu "Taurus" instrumentaalversiooni esitas. Just "Tauruse" loost Wolfe'i sõnul kitarriosa pärinebki, kirjutab Reuters.

Kohtuotsus jõudis edasikaebamistega USA ülemkohtuni, kus aga uurimisest keelduti. See tähendab, et kehtima jääb 2020. aasta märtsis tehtud föderaalkohtu otsus, mis sõnastab, et "Stairway to heavan" alguses kõlav kitarriosa ei ole plagiaat.

Led Zeppelin – "Stairway to heaven"

Spirit – "Taurus"