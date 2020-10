"The Batmani" esilinastus lükkus 2022. aastasse

Koroonapandeemia valguses otsustas filmistuudio Warner Bros. "The Batmani" esilinastuse edasi lükata ning film jõuab kinodesse hoopis 4. märtsil 2022.

Edasi lükkamist mõjutab asjaolu, et mitmed kinod on veel kinni ning koroonaviiruse leviku tõttu tekkis võtetesse mitme kuu pikkune paus, kirjutab Consequence of Sound.

Kui võtted lõpuks taas alata said, haigestus peaosas mängiv Robert Pattinson koroonaviirusesse ning võtted peatati uuesti. Nüüdseks on näitleja viirusest paranenud ja võtted jätkuvad.

"The Batman" pidi esialgu kinodesse jõudma 1. oktoobril 2021.

Lisaks "The Batmanile" otsustas Warner Bros. edasi lükata ka mitmete teiste filmide esilinastusi. "The Flash" esilinastub nüüd hoopis 4. novembril 2022 ning "Shazam" 2. juunil 2023. Dwayne Johnsoni "Black Adam" lükati aga teadmata ajaks edasi.

Seevastu "Matrix 4" esilinastus tõsteti varasemaks ning film jõuab kinodesse plaanitust neli kuud varem ehk 2022. aasta detsembris.