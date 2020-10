"Teneti" ülemaailmne tulu on enam kui 300 miljonit dollarit

USA-s on "Tenet" teeninud 45,1 miljonit dollarit, mis on sealse turu suurust arvestades üsna vähe, kirjutab Reuters.

Kui tavaliselt on USA-s Nolani filme tervitatud suure vaimustusega ja müüginumbrid on olnud suured, siis praegu ei julge inimesed koroonaviiruse leviku tõttu kuigi palju kinodes käia. Lisaks on New Yorgis ja Los Angeleses paljud kinod endiselt kinni.

Väljaspool USA on "Tenet" teeninud aga 262 miljonit dollarit. Tavalises olukorras oleks see 200 miljonit dollarit maksva filmi kohta kehv tulemus, kuid pandeemia ajal ei saagi tavapäraseid tulemusi loota.

Arvatakse, et "Tenet" kaotab pandeemia tõttu miljoneid, kuid filmistuudio Warner Bros. leidis siiski, et kinodes esilinastudes toob film sisse rohkem tulu kui voogedastusplatvormidel esilinastudes.