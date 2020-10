Jupiteri rakendus on nüüd kättesaadav ka Apple TV vahendusel

ERR-i juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on märkimisväärne, et Devtailor tegi Jupiteri rakenduse tehnilise lahenduse valmis nii kiiresti. "Janno Stern programmeeris sisuliselt entusiasmi pealt nädalavahetustel ja oma vabal ajal valmis ikkagi suhteliselt keerulise audiovisuaalrakenduse," sõnas Roose ja lisas, et see on mõistagi tunnustus Jupiterile. "Samas ka hea näide erasektori ja avalikõigusliku sektori koostööst."

Devtailor Software on tarkvara- ja tootearendus ettevõte, mis spetsialiseerub uute digitaalsete teenuste loomisele. Ettevõte on asutatud 2015. aastal.

Selleks, et kasutada värskelt loodud rakendust, on vaja omada Apple TV seadet. Nutiteleritele mõeldud Apple TV lahendusest pole võimalik Jupiteri rakendust alla laadida.