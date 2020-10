Artises saab laupäeval hoo sisse lastefilmide festival

Esimese filmina alustab laupäeval kell 13 loodusfilm "Paras pähkel – lugusid oravamaailmast" ("Going Nuts: Tales from the Squirrel World", Saksamaa 2019), mis tutvustab põnevaid oravaliike kogu maailmast ja näitab, kuidas oravapere saab edukalt hakkama nii ekstreemsetes oludes kui ka inimeste naabruses. Lõbusates episoodides saavad vaatajad teada, mis on oravatel ühist ja mis teeb nad eriliseks.

"Paras pähkel" Autor/allikas: Pressimaterjal

Animatsioonis "Kokamütsiga öökull" ("La Chouette en toque", Prantsusmaa/Belgia 2020) jutustab öökull humoorikalt toiduahelast, kutsub lapsi küpsetama ja arutleb toidu tähtsuse üle. Pühapäeval, 11. oktoobril kutsub lapsi pärast filmi mängu kaudu toidumaailma avastama ka toitumisnõustaja Külli Holsting.

"Kokamütsiga öökull" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Printsi merereis" ("The Prince's Voyage", Luksemburg/Prantsusmaa 2019) jutustab aga vanast ahvist, kes avastab end vigastatuna ja eksinuna tundmatult rannikult. Peagi ilmneb, et kõrvuti eksisteerib kaks ahvide tsivilisatsiooni.

"Printsi merereis" Autor/allikas: Pressimaterjal

Festivali raames pakub Artis ka nelja festivalihinnaga eriseanssi oktoobris linastuvale dokumentaalfilmile "Meie unistuste talu" ("The Biggest Little Farm", USA 2019), milles loodusfilmide autor John Chester kolib koos naise Molly ja koeraga linnakorterist Los Angelese lähedale maale, et hakata rajama loodussõbralikku ja liigirikast talu. Kanad, põrsad, lambad ja veised on selle filmi staarid.

"Meie unistuste talu" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Meie unistuste talu" linastub eestikeelsete subtiitritega, kõik teised filmid linastuvad eesti keeles.