Ott Lepland: muusika on suur osa minu identiteedist

Laulja Ott Lepland tõdes, et muusika on alati olnud lahutamatu osa nii tema elust kui ka isiksusest, moodustades sedasi tema identiteedist väga suure osa.

"Muusika, laulukirjutamine, laulmine, musitseerimine – see on minu identiteedi väga suuri osi ja sellega ma olen terve elu kokku puutunud. Ema isegi mainis, et poiss hakkas varem laulma, kui rääkima," ütles Lepland R2 saates "Röster".

Muusikaradadele sattus ta juba lapsepõlves, mil ta neli lastelaulude kassetti välja andis. "See oli väga huvitav ja õpetlik aeg ning selle kogemuse eest ma olen väga tänulik, sest väga vähestel inimestel on õnnestunud juba lapsepõlves avaliku elu tegelase elu maitsta. Õnneks see kõik sai õigel ajal oma lõpu ja siiamaani meenutan seda aega hea sõnaga," rääkis Lepland.

Kui laulukassettide tegemine lõppes, tekkis Leplandil aga huvi näitlemise vastu ja ta tegi kaasa neljas suures lavastuses. "Seal oli see graafik natuke paindlikum. See oli ka väga huvitav ja mulle suurt rõõmu valmistav periood, aga eks ta nõudis aega. Ma mäletan siiamaani, et ma käisin koolis järeltunde tegemas ja mingi hetk tuli ka teatriperioodile piir ette tõmmata," nentis Lepland.

Ta lisas, et näitlemisperioodi ajal küsis ta tihtipeale näitlejatelt nii palju küsimusi, et nood temalt natuke rahu ja vaikust palusid. Seda seetõttu, et lapsena oli Lepland täielik ekstrovert, kes kogu aeg energilisena kõikidega suhelda tahtis. Hiljem, teismeeas muutus Lepland enda sõnul aga justkui introverdiks. "Siis ma muutusin kinnisemaks ja läksin rohkem sissepoole. Ei teagi, millest see tuli, aga ühel hetkel see muutus käis ja ma muutusin energilisest ja väljaelavast lapsest pigem rahulikuks ja väljapeetuks, kui nii võib öelda," rääkis Lepland.

Näitlemine meeldib talle aga endiselt ja ta võtab võimaluse korral hea meelega erinevaid näitlemisega seotud pakkumisi vastu. "See on minu jaoks natuke mugavustsoonist välja astumine. Sul on võimalus ennast tõestada või näidata natuke teistsugusest küljest ja just sellisest küljest, mis endale huvi pakub ja millega tahaks ka tegeleda," ütles Lepland.

Näitlejana lõi ta näiteks 2010. aastal kaasa nukuteatri lavastuses "Keskkoolimuusikal". Lepland tõdes, et too aasta oli tal väga palju teha, sest lisaks näitlemisele töötas ta ka oma debüütalbumi kallal ja käis mitmetes kohtades esinemas. "2010 esimene pool oli ikka väga raju periood," ütles ta ja lisas, et sai kõigega siiski hästi hakkama – debüütalbum sai hea, "Keskkoolimuusikal" toodi edukalt lavale ja ka esinemistel sai käidud.