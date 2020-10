ETV2 inimõiguste teemakuu avab raputav dokfilm "Pühendus Samale"

Miks otsustab üks noor paar jääda keset Süüria sõjakoledusi ning kasvatada selle keskel üles ka oma tütre? Teemakuu avab juba sel teisipäeval viimaste aastate üks mõjusamaid dokumentaalfilme "Pühendus Samale".

Waad Al-Kateab jäädvustab oma debüütfilmis Aleppo elu keset konflikte ja pommitamisi, kus koledustele vaatamata leitakse armastus ja kõrvuti surmaga tuuakse ilmale lapsi. See on ühe naise kiri oma tütrele lootuses, et too mõistab täiskasvanuna, miks tema vanemad tegid sääraseid valikuid nagu nad tegid. Koos režissöör Edward Wattsiga valminud dokumentaalfilm on võitnud auhindu nii publikult kui ka kriitikutelt, sh on "Pühendus Samale" pälvinud Cannes'i ja Euroopa Filmiakadeemia parima dokfilmi tiitli, samuti Briti Tele- ja Filmikunsti Akadeemia BAFTA auhinna ning Oscari nominatsiooni.



Inimõiguste kuu teise filmi, 13. oktoobril tele-esilinastuva doki "Advokaat" peategelane on Iisraeli advokaat Lea Tsemel, kes koos kolleegidega on aastakümneid esindanud peamiselt terrorismis süüdistatud palestiinlasi. Viiekümne aasta jooksul on tema kaitsealuste hulka kuulunud feministid ja fundamentalistid, rahumeelsed demonstrandid ja relvastatud sõjaväelased. 2019. aastal valminud dokumentaalfilm jälgib Lea Tsemeli järjekordset protsessi, kus naine valmistub kaitsma oma seni noorimat klienti, noarünnakusse segatud 13-aastast Ahmadi ja nurjunud enesetapurünnakuga seotud naist. Paljude silmis on Lea Tsemel reetur, kuna ta kaitseb inimesi, kes on korda saatnud andestamatuid tegusid. Teised näevad temas aga liitlast.



Hoopis teise maailma viib 20. oktoobril linastuv dokfilm "Kesköine perekond", mis jälgib Mexico Citys tegutsevat Ochoade peret, kes pakub erakiirabi teenust, tulles ise seejuures vaevu ots otsaga kokku. Pere mehed töötavad üheksa miljoni elanikuga linnas, kus on vaid 45 ametlikku kiirabiekipaaži, ent põranda all käib tihe rebimine. USA režissööri Luke Lorentzeni 2019. aastal valminud dokumentaalfilm teeb vaatajast kaassõitja selles konkurentsitihedas ja tihti ka moraalseid dilemmasid täis maailmas, kus elude päästmine käib kõrvuti altkäemaksude ja ähvardustega.



Inimõiguste kuu lõpetab 27. oktoobril dokfilm "Kiri Masanjialt", mis ühendab kõige ootamatumal moel USA pereema ja Hiina inimõiguste kaitsja. Kui üks Oregoni naine leiab halloweenikaunistuste saadetises SOS-sõnumi, vallandab see sündmusteahela, mis viib kogu Hiina sunnitöölaagrite süsteemi avalikustamisele ja kirja autori, Hiina inseneri Sun Yi, ohtlikule retkele hävitusliku tagakiusamise paljastamisel.



Inimõiguste kuu filmid linastuvad ETV2-s oktoobri teisipäevadel kell 21.30. Filmidele eelnevad asjatundjate sissejuhatused.