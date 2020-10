Galerii ja video: Katrin Viirpalu jõudis tagasi "Terevisiooni"

"Olen olnud kipsis, siis natuke aega ilma kipsita. Lugenud palju raamatuid, õppinud natuke hispaania keelt, et midagi uut õppida. Olen kuulanud muusikat ja teinud kõike seda, mida tavaliselt, lihtsalt ühe koha peal olles, mis on hiiglama tüütu," loetles Katrin hommikul saadet alustades asju, mis aitasid kodus aega sisustada.

Owe Petersell kinkis kolleegile väikese kastanimuna, mis peaks tooma head õnne ja hoidma inimest. Katrin pani selle igaks juhuks kohe taskusse, et saate ajal ikka püsti püsiks.

Viirpalu nentis möödunud nädalal, et pole vist kunagi nii palju tööle tagasi igatsenud. "Ma pole vist elu sees niimoodi tahtnud tööle minna. See on olnud lihtsalt nii pikk eemalolek ja nii palju kogu aeg toimub midagi ja nii palju tekib küsimusi, mida tahaks ära küsida," rääkis ta.

"Terevisioon" on ETV eetris argipäeviti kell 6.55.