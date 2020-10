Briti kuningapere noored liikmed küsitlesid loodusteadlast David Attenborough'd

Seitsmeaastane prints George uuris Attenborough'ilt, milline loomaliik järgmisena välja sureb. Loodusteadlane vastas, et loodetavasti keegi välja ei suregi ja lisas, et inimesed saavad loomi selle nimel kaitsta, kirjutab BBC.

Viieaastane printsess Charlotte soovis aga teada, kas Attenborough'ile ämblikud meeldivad. Loodusteadlane sõnas, et tema meelest on ämblikud väga toredad olevused ja tal on hea meel, et nad printsessile meeldivad. Ta lisas, et põhjus, miks paljud ämblikke kardavad, on ilmselt selles, et neil on palju rohkem jalgu kui inimestel ning oma kaheksa jalaga võivad nad liikuda ükskõik mis suunas.

Esmakordselt kuulis avalikkus rääkimas ka kaheaastast prints Louis'd, kes soovis teada, mis loom Attenborough'ile enim meeldib. Loodusteadlane vastas, et talle meeldivad väga ahvid, sest nad on lõbusad loomad. Küll aga tõdes ta, et lossi siiski ahvi võtta ei saa ning kui ta peaks valima koera või kassi vahel, valiks ta koera.