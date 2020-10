Porikuu festival kutsub ohutult Loode-Eesti loodust avastama

Kolmandat korda toimuva Porikuu festivali tänavune eesmärk on projektijuht Elisabet Masti sõnul pakkuda suurürituste asemel hoopis erinevaid värskes õhus toimuvaid sündmusi, mida saab nautida terve oktoobrikuu jooksul.

"Viiruste hooaja tõttu on piirkonna aktiivsed väiketegijad, talupidajad ja matkajuhid pannud kokku mitukümmend põnevat seiklust kohtadesse, kuhu tavapäraselt ei satuta," rääkis Mast.

"Nii ei pea kartma ka, et tegemist on liigselt rahvastatud kohaga, kuhu praegu pole turvaline sattuda." Ta lisas, et üritusi tehakse eeskätt ohutust silmas pidades ehk värskes õhus ja vajalike kaitsevahenditega.

Kui eelmise viiruslainega võis tuntud paikadest, nagu Keila-Joa park või Marimetsa raba leida eest sadu jalutajaid, siis festivali programmi raames avastatakse Masti sõnul pigem just unikaalseid looduspaiku.

"Näiteks saab osaleda paljude jaoks veel avastamata Vasalemmas maapõuematkal või Läänemaal Saunja kandis toimuval seeneretkel. Samuti toimub matk Rummu tuhamäe tippu ja Põhja-Euroopa ainsasse terviklikult säilinud tsistertslaste kloostrisse ehk Padise kloostrisse," kirjeldas ta.

Mitmekümne festivalisündmuse seas saab osa võtta ka loodusmatkadest ümber Klooga järve ja Suurupi merekindlustesse ning tuletorni. Harjumaal Jüri kandis saab Masti sõnul aga lüüa kaasa nii suurtele kui ka väikestele mõeldud laternate retkel Lehmja tammikusse või Veskijärvel toimuval öisel täiskuumatkal.

Festivali kava sisaldab tegevusi igaks oktoobrikuu nädalaks ning kulmineerub 31. oktoobril toimuva valgusrännakuga rannarootslaste maalilisse kodukanti, Dirhamisse. Ürituste täpne info ja registreerumine asuvad festivali kodulehel.

Masti sõnul tagavad nad desinfitseerimisvahendite ja võimalusel ka maskide olemasolu. Samuti on igale üritusele kehtestatud osalejate piirarv, mis tagab väiksemad grupid. Vabade kohtade info iga ürituse kohta asub festivali kodulehel ja uueneb Masti sõnul pidevalt.