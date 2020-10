Metsas elav perekond: me ei ürita hakata amišiteks

Keskkonnaanalüütiku ametit pidav Indrek ütles, et kõige lähem asustatud punkt, kus nad näiteks poes käivad, asub Vändras või Suure-Jaanis, mis on nende elukohast umbes 15 km kaugusel. "Bussipeatusesse jalutades läheb umbes tund aega." Indrek leiab, et nende kodu võiks sellegipoolest olla isegi veel sügavamal metsas.

Teatri- ja filmikunstnikuks õppinud ja metsalaulupidude kunstiline juht ning pereema Anna usub, et inimesed on looduse osa. "Meil on vaja puhast toitu, vett, õhku ja puhast elukeskkonda."

Indrek märkis, et neil pole kodus pesumasinat, vaid see seisab nende linnagaraažis. Samas tõdes Anna, et neil on tegelikult metsas kodu loomine veel pooleli. "Meil on plaan ikkagi jõuda ka külmkapi, pesumasina ja muu selliseni."

Indrek Vainu saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Indrek selgitas, et nad ei ürita kuidagi amišiteks hakata. "Aga põhimõte on selles, et sa pead suutma hakkama saada ka lihtsates tingimustes."

Kuigi nad ei ole Anna sõnul liiga head looduse lugejad, on neil tekkinud loodusega hea suhe. "Me toimime koosloomises."

"Sa pead usaldama maailma," lisas Indrek. "Sa pead usaldama seda metsa või keskkonda, kus sa oled. Sa pead usaldama loodust. Kui sa hakkad looduselt võtma midagi jõuga, siis tõenäoliselt see ühel hetkel see jõuga võtmine lõppeb halvasti. Nagu kogu inimkond on praegu võtnud looduselt jõuga."

Indrek selgitas, et ta ei tahtnud metsa minnes olla sissetungija. "Mul algne taotlus oli, et ma tahan saada loodusega üheks. Ma tahan olla üks liik metsas. Nii nagu seal on loomad, linnud, samblikud, putukad. Aga inimesena."

Anna Vainu saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Rahast rääkides märkis Indrek, et raha on alati puudu ka kõige rikkamatel inimestel. "See on hirm raha ees. Nad kardavad raha, et äkki neil ei ole seda piisavalt. Teistpidi saaks seda võtta nii, et sul on raha piisavalt, aga sa mõnikord ei suuda end talitseda, et kui palju see piisav on."

Ta jätkas, et kui mõelda selle peale, kui palju inimestel on kodudes asju ja kui palju ühiskonnas toodetakse kaupa, mis igal pool vedeleb, siis tegelikult me upume asjadesse. "Aga inimesed lähevad poodi ja ostavad veel juurde. Mis ma teen sellega seal metsas?"

Oma 1-aastase lapse kasvatamisest rääkides sõnas Indrek, et tal ei ole metsas kindlasti igav arvestades seda, kui sotsiaalselt aktiivsed nad on. "Meie juures metsas käiakse rohkem kui üldse elu jooksul linnas käidi. Nad tahavad näha, et metsas on tõesti võimalik elada."