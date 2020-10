Jim Carrey tegi SNL-is debüüdi Joe Bideni rollis

Debati moderaatori Chris Wallace'i rollis astus üles Beck Bennett. Donald Trumpi kehastab saates jätkuvalt Alec Baldwin. Episoodilise rolli tegi ka Harry Styles ning Kamala Harrisena naasis publiku ette Emmy-võitja Maya Rudolph. Donald Trump Jr tüdruksõpra Kimberly Guilfoyle'i kehastas saates Cecily Strong, vahendab Consequence of Sound.

SNL-i looja Lorne Michaels rääkis vahetult enne uue hooaja algust, et tegelikult võttis Carrey ise nendega ühendust ja teatas, et sooviks Bidenit mängida. "Jim on suurepärane ja hoolib tõesti sellest riigist ja sellest, mis toimub," sõnas ta. "Ta tahab oma sõna sekka öelda. Iga kord, kui ta on SNL-is üles astunud, on tal see suurepäraselt välja tulnud."