Kaire Vilgats: kaalust tuleb alla võtta iseenda, mitte teiste jaoks

"See raamat on eneseväärtustamisest ehk enese võtmisest sellisena nagu sa oled," märkis Vilgats.

Oja sõnas, et see raamat oli ühelt poolt vajalik neile endile, aga ka teistele inimestele. "Naistele, kes samastuvad meiega. Kes näevad selles raamatust väga palju sarnasusi."

Vilgatsi ja Oja sõnul on selles raamatus nende heitlused, võitlused ja võidud. "Tegelikult on kõik peas kinni. Sa pead kõigepealt armastama ennast, et siis saada aru, milleks ma kaalust alla võtan ja trennis käin."

Kui Vilgats tunnistas, et kehakaal on olnud probleem tema enda jaoks, siis Oja sõnul on see olnud probleem pigem teiste jaoks. "See on nende probleem, kes on vaadanud või kirjutanud sellel teemal või kommenteerinud. Me oleme kõigest inimesed. Kõik mõjub ja mõjutab."

Anonüümseid kommentaare nende kehakaalu kohta on tehtud aegade jooksul väga palju, sõnas Oja. Vilgats tõi välja, et tema kohta on kasutatud muu hulgas väljendeid, nagu "paks lehm".

Vilgats märkis, et tema kaalutõus näitab tema vaimset olukorda. "Ma olen emotsionaalne sööja. Kui mulle tulevad rasked elumäed ja -orud ette, siis see on see, mis mind lohutab," tunnistas Vilgats.

Dagmar Oja ja Kaire Vilgats saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Praegu liigub ta enda sõnul kindlas suunas väikeste sammudega ja tal ei ole tagasikukkumisi enam nii palju. Aga selleks peab end aktsepteerima. usub ta.

"Ma annan endale kogu aeg liiga palju kuuma, kritiseerin end liiga palju. Ennast peab armastama. Sa oled selline nagu oled," tunnistas Vilgats.

"Fookus peab olema sellel, et sa ei tee seda mitte teiste jaoks, vaid sa teed trenni ja pead dieeti enda, enda tervise ja enesetunde jaoks. Mitte teiste heakskiidu jaoks. Mina olen alles sellel teel, et end täiesti lõpuni armastada," lisas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.

Oktoobrikuu teisest poolest kuni novembrikuu lõpuni tuuritavad Paul Neitsov ja Kaire Vilgats kontsertidega mööda Eestit, kus laulavad muu hulgas Silvi Vraidi lugusid.