Vikerraadio "Peresaade" kõneleb uuel hooajal häbist, süütundest, ihast ja õpiraskustest

"Peresaade" on sel sügisel eetris uuel ajal, pühapäeviti kell 16.05 ja kordusena neljapäeviti kell 21.05. Esimeses saates räägivad saatejuht Katrin Saali Saul ja külaline, psühhoanalüütik Endel Talvik häbist ning sellest, kuidas on see seotud süütundega. Saates arutatakse, kuidas häbenemine mõjutab meie käitumist, mida teeb häbitunne ja häbistamine meie minapildiga ning kuidas häbiga toime tulla.

Järgmises saates 11. oktoobril jagavad eripedagoog-nõustaja Kaire Jakobson ja saatejuht Monika Koppel nõu, kuidas lapsevanemad oma lapsi õppimisel aidata saavad.

18. oktoobri saates uurivad spetsialistid, miks on paarisuhtes olevatel partneritel sageli ihad erinevad ja mida sellisel puhul teha.

Kõiki saateid saab järelkuulata arhiivist.