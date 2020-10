Uue Bondi-filmi esilinastus lükkus järgmisesse aastasse

Uue Bondi-filmi "No Time To Die" ("Surm peab ootama") esilinastus lükkus taas edasi ja jõuab uue kava järgi kinodesse järgmisel aastal.

Bondi-filmi esilinastuse lükkumine järgmisesse aastasse tähendab, et "Wonder Woman 1984", mis praeguse seisuga esilinastub detsembris esimesel jõulupühal, on üks väheseid suurfilme, mis veel 2020. aastal kinodesse jõudmas. Muud suure-eelarvelised filmid, nagu Marveli "Black Widow" ja "Top Guni" järjefilm lükkusid hiljuti samuti järgmisesse aastasse, vahendab Reuters.

MGM-i ja Comcast Corpile kuuluva Universal Picturesi toodetud "No Time To Die" pidi kinodesse jõudma tänavu aprillis, kuid lükkus seejärel novembrisse. Uus esilinastuskuupäev on 2. aprill 2021. Sellele kuupäevale kavandatud "Kiirete ja vihaste" üheksanda järjefilmi esilinastus lükkus 28. mai peale.

Filmistuudiod märkisid ühisavalduses filmi produtsentidega, et lükkasid uue Bondi-filmi esilinastuse edasi, et see oleks võimalik tuua kogu maailma kinopubliku ette. "Mõistame, et edasilükkamine tekitab fännides pettumust, kuid loodame nüüd "No Time To Die'd" maailmaga jagada järgmisel aastal," teatasid nad James Bondi filmisarja ametlikul Twitteri kontol.

Otsus tuleneb pettumust tekitanud püüdlustest ameeriklased taas kinodesse tuua pärast seda, kui kinod märtsis üle maailma oma uksed sulgesid. Kuigi AMC Entertainment, Cineworld Plc jt on paljudes asukohtades oma uksed taasavanud, on rahvast olnud vähe ning kinod suurematel turgudel, nagu New York ja Los Angeles on endiselt suletud.

"Stuudiod peavad pidevalt silmitsi seisma tõsiasjaga, et turuolukord on keeruline," ütles meediamonitooringu ja -analüüsiga tegeleva Comscore'i vanemmeediaanalüütik Paul Dergarabedian.

Kuid ta lisas, et Bondi-filmi viibimine näitab, et produtsendid eelistavad filmi esilinastada kinodes. Mõnede filmide puhul on tootjad kinos linastamisest loobunud ja suunanud need otse voogedastusplatvormidele.

Bondi frantsiis on üks filmimaailma tulusamaid – 2015. aasta "Spectre" teenis üle kogu maailma kassatulu 880 miljonit dollarit, samas kui "Skyfall" teenis 2012. aastal üle kogu maailma kassatulu enam kui 1 miljard dollarit.

"Surm peab ootama", mille tootmine maksis hinnanguliselt 200 miljonit dollarit, on näitleja Daniel Craigi jaoks viimane kord kehastada agent 007.