Bon Jovi avaldas aktuaalsetest teemadest rääkiva albumi "2020"

Jon Bon Jovi ütles Reutersile, et ta ei vali uues albumis pooli, vaid üritab ajaloo tunnistajana aktuaalsete teemate kohta olulisi küsimusi tõstatada.

Esialgu pidi album ilmuma juba selle aasta mais, kuid lükkus edasi oktoobrisse ja seetõttu lisati albumile ka kaks uut lugu. Üks neist on "Do What You Can", millega bänd avaldab tänu eesliinitöötajatele, ja teine "American Reckoning", mis räägib sellest, kuidas politsei Geogre Floydi tappis.

Lugu "Brothers in Arms" viitab aga näiteks sellele, kuidas endine NFL-i mängija Colin Kaepernick hümnimängimise ajal protestimärgiks põlvitas ja algatas sellega üleriigilise arutelu rassilise ebaõigluse teemal.

Jon Bon Jovi lisas, et on valmis ka selleks, et album kajastatavate teemade pärast mitmete kriitikanoolte osaks saab, kuid see teda ei hirmuta.