Esmaspäevast on Katrin Viirpalu "Terevisioonis" tagasi: ma pole kunagi nii väga tööle minna tahtnud

Viirpalu ütles, et ta jalg on juba parem ja ta saab nüüd ilma karkudeta ringi liikuda. "Kolmapäevast ma sain karkudest lahti ja nüüd ma kooberdan ilma karkudeta. See võtab aega, et kõik päriselt taastuks," rääkis ta.

Olgugi et "Terevisiooni" Viirpalu vahepeal juhtida ei saanud, oli see siiski osa tema hommikutest. Tähelepaneliku televaatajana vaatas ta hommikuti saate kordusi. "Hästi tore oli vaadata, sest kõik sujus väga kenasti ja meeskond töötas hästi. Mul sellist tunnet küll ei olnud, et nüüd peaks püsti hüppama ja kuhugi tormama," kiitis ta saatetegijaid.

Küll aga nentis ta, et tundis töö tegemisest puudust. "Ma pole vist elu sees niimoodi tahtnud tööle minna. See on olnud lihtsalt nii pikk eemalolek ja nii palju kogu aeg toimub midagi ja nii palju tekib küsimusi, mida tahaks ära küsida," ütles Viirpalu.

