Gorillaz ja Elton John andsid koos singli välja

Ansambel Gorillaz andis oma projekti "Song Machine" seitsmenda osana välja loo "The Pink Phantom", kus teeb kaasa ka tuntud muusik Elton John.

"Song Machine" on projekt, kuhu Gorillaz on kaasanud mitmekülgse nimekirja muusikuid. Koostöö tulemusena ilmub 23. oktoobril 17 loost koosnev album, millelt leiab hulgaliselt erinevaid helisid, stiile ja žanreid, kirjutab Consequence of Sound.

Elton John kirjutas Twitteris, et ta on alati ansambli Gorillaz fänn olnud ja seetõttu oli ta nende koostööpakkumisega koheselt nõus.

Loole "The Pink Phantom" valmis ka animeeritud muusikavideo: