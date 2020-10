"Prillitoos" pakub sügishooajal seenioridele nutiabi koolitust

"Prillitoosi" kümneosaline seenioridele mõeldud nutiabi rubriik keskendub valdavalt sülearvuti kasutamisele. Uues rubriigis saab lähemalt tuttavaks sülearvuti endaga, samuti õpetatakse, kuidas oma lähedastega videokõne teel suhelda, fotosid saata ja salvestada või hoopis internetipangas makseid teha. Loomulikult jagatakse õpetusi ka internetis turvaliselt liiklemise kohta, et hoiduda võimalikest ohtudest, mis kübermaailmaga sageli kaasas käivad.

"Idee sündis konkreetsest vajadusest, koroona pani paljud eakad inimesed olukorda, kus lähedastega suhelda või raamatukogusse uusi raamatuid tooma minna ei saanud ning päevad kippusid oleme ühetaolised," sõnas saate produtsent Ene-Maris Tali ja lisas, et ka mitmed olmeprobleemid, mida nooremad lahendavad arvuti abil, muutusid keerulisemaks.

Tema sõnul on küll paljudel eakatel kodus arvuti, kuid oskus seda kasutada on piiratud. Nutiabi rubriigi kümme teemat ongi valitud nii, et seeniorid saaksid selgeks arvuti kasutamise olulised reeglid ning oskaksid teha konkreetsed toiminguid alates info otsimisest kuni pangamakseteni. "See on hea põhi, et arvuti pakutud võimalusi rohkem kasutada," märkis Tali ja lisas, et rubriigis räägitakse nutioskustest selges ja lihtsas keeles.

Seenioride nutiabi rubriik sünnib koostöös Teliaga ning seda veab koolitajana seenioride digipädevuse spetsialist, Telia Eesti projektijuht Karl Gustav Adamsoo, kes seenioride arvutikasutusest tegi möödunud kevadel Tartu Ülikoolis magistritöö, uurides eakate arvutikasutamise oskust, taset, vajadust ja ka võimet uusi teadmisi omandada.

"Meil on väga hea meel, et "Prillitoosi" meeskond oli nõus Teliaga koostööd tegema, et püüda vähendada ühiskonnas üheks valupunktiks kujunenud digilõhet kasvõi pisut," ütles nutiabi rubriigi toimetaja Karl Gustav Adamsoo ja kinnitas, et seisame hetkel fakti ees, et rahvastik vananeb ning see trend järjest kasvab. "Näiteks prognoositakse 2035. aastaks, et Eestis on siis iga neljas inimene vanem kui 65 eluaastat, kuigi väga paljud seeniorid on huvitatud tehnoloogiaga paremini sinasõbraks saama, tuntakse jätkuvalt puudust toest, kes informeeriks ja õpetaks juba tänaseks loodud lahendusi kasutama."

"Prillitoosi" sügishooaja esimene saade on eetris 4. oktoobril kell 9.05 ETV-s.