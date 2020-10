Ansambel Lemon Trees avaldas muusikavideo loole "Everything"

Muusikavideo autor on Diana Didõk, kes on ka Lemon Trees debüütplaadi kujundaja, bändi fotograaf, disainer ning operaator. 2019. aastal filmis Diana bändi esimese muusikavideo singlile "Megapolis", hetkel töötab ta Lemon Trees uue singli "Варшава-Берлин" video kallal.

Ansambel Lemon Trees toob oma mõjutajatena välja bändid U2 ja The Smiths, lisaks väidab bändi kitarrist, et on tuttav ka The Smashing Pumpkinsi loominguga. "See kõlab nagu Robert Smith oleks alati õnnelik olnud," kirjeldavad bändiliikmed oma muusikat.