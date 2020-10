Anett andis välja uue singli "So Far So Good"

Anett avaldas uue loo "So Far So Good", mille kaasautoriks on Frankie Animalist ja paljudest teistest kooslustest tuntud kitarrist Jonas Kaarnamets ehk jonas.f.k.

"Saime möödunud aasta augustikuus Jonasega kokku ja laususime kui ühest suust, et tahaks kirjutada lugu, mis annab edasi positiivset energiat ja kannab endas pigem helget sõnumit," selgitas Anett ja lisas, et nad kirjutasid "So Far So Good"i mõttega enese ületamisest. "Olgu need eneseületused väikesed või suured – tähtis on endale teadvustada, kust tulema hakkasime ja kuhu välja oleme jõudnud, ma arvan, et see on oluline meeldetuletus igasse päeva."

Anetil on seni ilmunud nii lühialbum "All Over Again" 2019. aastal, käesoleval aasta kevadel TIKS Rekordsi alt väljaantud singel "Get By" ning suvise Red Bulli eriprojekti raames koos Mick Mooni ja mannaga valminud lugu "Tee mis sa teed". Sel aastal pälvis Anett avalikkuse tähelepanu ka kui Eesti Laulu superfinalist ja välisžürii favoriit.