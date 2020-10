Kristo Viiding: ma ei tegele aktiivselt ühegi püssimänguga

Kristo Viiding kinnitas, et kuigi ta on käinud ajateenistuses, siis ei kuulu ta Kaitseliitu ega tegele aktiivselt ühegi püssimänguga. "Ajateenistust võtsin ma kui loomulikku kohustust, mul on kaks venda, kes mõlemad on ka seal käinud," ütles ta ja lisas, et see aeg talle aga ei meeldinud. "Kõik, mis puudutab ajateenistuses veedetud aega ja seal leitud sõpru, sellele ma kirjutan alla, see loob teatava ettevalmistuse edasiseks eluks, kui mul oleks endal poeg, siis ma kaaluks tema sinna saatmist, aga jälgiksin seda hoolega."

"Minuga ajateenistuses midagi hullu ei juhtunud, kuigi seal oli ka intsident, kus üks inimene lõikas sealt pääsemiseks omal veenid lahti," selgitas ta ja mainis, et ta ise oli suurtükiväe grupis, kus neid treeniti 30 kilomeetri kauguselt tulistama. "Me ei näinud, mida korda saadame, oli vaid puhas adrenaliin ja rõõm koos meeskonnaga võimalikult kiiresti laengute teele saatmisest, aga kui sind sõidutatakse sihtmärkide alale ja sa näed purukslastud mände ning mõistad, et siin on veel need männid, kellest mul on juba kahju, aga reaalses olukorras oleksid samas kohas inimesed."

Viiding kinnitas, et kuigi nad on Sulev Keedusega ka sõjakoledustest rääkinud, siis enamasti tegelevad nad ikkagi materjaliga, mis tuleb lavale tuua. "Koroonaviiruse tõttu oleme selle lavastusega juba aasta aega tegelenud," sõnas ta ja mainis, et nad alustasid 2019. aasta novembris.