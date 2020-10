Räppar KiROT andis välja singli "Ohei"

"KiROT on ammu silma ja kõrva jäänud ning tema senistest lugudest on aru saada, et ta suhtub muusika tegemisse teistmoodi kui paljud kolleegid," ütles muusikuga plaadilepingu sõlminud Genka ja lisas, et KiROTil on mingi kindel ja tõsine sõnum edasi anda. "Ma arvan, et praegu on seda Eesti hiphopi tasakaalustamiseks vaja, kuulates tema demosid võlus mind see tunnetus, millega ta asju teeb."

KiROT selgitas, et idee Genka poole pöörduda küpses tema peas pikalt. "Ma teadsin, et see on kõige õigem valik, säilitan samas ka vabaduse ning saan teha seda, mida ma tahan, ta on väga hea läbimõtestaja ja tegemist on ainsa plaadifirmaga Eestis, mille raamistikku ma nii hästi sobin."

Singel "Ohei" põhineb muusiku sõnul sellel, kuidas ta on aastatega üritanud jätta sinnapaika asjad, mis pole teda edasi viinud. "Olen teinud seda lootusega end aidata, aga paratamatult kõikidele see ei meeldi ja inimesed arvavad, et ma olen liikunud mingisse suunda, mis ei ole enam ehe ja ma ei ole seesama inimene, kes varem," ütles ta ja lisas, et tegelikult on asi selles, et teised inimesed ei taha muutud. "See lugu on lihtsalt näitab, kuidas ma olen kogu seda protsessi näinud."