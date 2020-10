ERR Menu soovitab vaadata Jaapani animatsiooni ja joonistada tuttpütti

Rahvusvaheline muusikapäev

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistavad erinevate kontsertidega üle Eesti ka meie kohalikud klassikalised muusikud. Programmist leiab palju pühendusega programme nii elavatele kui ka juba meie seast lahkunud heliloojatele. Kui näiteks Tartus ja Lääne-Virumaal on kontserdid pühendatud Lepo Sumerale, kes oleks saanud tänavu 70-aastaseks, siis Jõgeva- ja Valga- ja Pärnumaal on fookuses Arvo Pärt, kes tähistas septembris oma 85. sünnipäeva. Aga mõistagi see pole kõik ja on tänuväärt, et nn katkuajast olenemata on programm suhteliselt avar ja mitmekülgne. Täpsemat kava näeb Muusikapäeva kodulehelt.

JAFF

Reedel algab Tallinnas Jaapani animatsiooni filmifestival, mida korraldajad jõudsid vahepeal kaks korda edasi lükata ja mis nüüd lõpuks toimub ilma kõrvalüritusteta. JAFF-i filmivalikus on aasta-aastalt animatsiooni ja filmi osakaal järjest võrdsem ja näiteks on programmi jõudnud mitu Jaapani filmi, mis olid ka möödunud aastal PÖFF-i programmis. Festivali selle aasta teema on "Paralleelsed maailmad", mis mõnes mõttes võiks olla JAFF-i katusteema üldiselt, sest üks, mis Jaapani filmikultuurile eriti omane on, on reaalse ja virtuaal- ning igast x-maailmadega mängimine, mida jaapanlased teevad hoopis teise tunnetusega kui lääne kinotööstus. JAFF toimub 2. oktoobrist 11. oktoobrini. Kui ei tea, mida vaadata, siis ERR kultuuriportaal andis viis soovitust.

Tuttpüti digijoonistusvõistlus

Kui kontsertidel on käidud ja kinos ka, siis võib digikultuuriaasta puhul osaleda ka Eesti aasta linnu tuttpüti digijoonistamise võistlusel. Iga osaleja saab esitada võistlusele kuni kaks tööd ja vanuseliselt ei ole võistlus kuidagi piiratud – kõik võivad osaleda, lihtsalt töid hinnatakse erinevates vanusekategooriates. Parimatest töödest tuleb lõpuks kokku ka veebinäitus. Tingimustega saab lähemalt tutvuda Eesti ornitoloogiaühingu kodulehel ja töid saab esitada kuni 10. novembrini.