Laura Birn "Viimaste" võtteperioodist: Veiko töömeetod kaotas hirmu vigade ees

Põhjamaine vestern "Viimased" räägib loo Pääru Oja kehastatud kullakaevur Rupist, kes loodab tundraelu õõnestades piisavalt raha kokku saada, et kaevanduskülast lahkuda ja parem elu üles ehitada. Laura Birnil on Rupi sõbrana täita naise Riita roll, kellesse peategelane salamisi armunud on.

Kuigi "Viimased" võeti Lapimaa tundras üles juba kolm aastat tagasi, ja vahepeal on Laural olnud töös küllalt palju uusi projekte, peab ta viimaste võtteperioodi oma elus üheks erilisemaks.

"Muidugi Lapimaa ja need imelised paigad, kus käisime, ja ka see töömeetod. Vahel oli Veikol stseenist ainult idee – "Proovime, et see algab siin ja vaatame, kuhu jõuame...". Tegime võtteid, mis vahel kestsid 45 minutit pausideta," rääkis Birn "Ringvaates".

"Elasimegi nagu need tegelased oma pisikeses treileris, tegime süüa ja rääkisime elust või teab millest, ja siis võisime terve päeva kulutada üheainsale stseenile. Ning õhtul tuli Veiko ja ütles: "Ei meeldinud. Teeme homme uuesti." ja proovisime minna mingis teises suunas."

Birn ütles, et nad ei teadnud pea kunagi, mis järgmisel päeval juhtuma hakkab. "Minu meelest oli see väga vabastav. Lõbus. Saime tõesti mängida. Tundsime oma tegelaskujusid, leidsime need alguses koos, siis saime nende kujudega mängida, proovida. Mingil moel kaotas see hirmu vigade ees, sest läksid muudkui edasi ja edasi. Mulle meeldis, kuidas Veiko töötas."

Birni ampluaa on Eesti ja Soome kinokunstist mõistagi laiem – näiteks mängib ta Briti seriaalis "The Innocents", mis on nähtav Netflixis ja praegu on tal pooleli ameeriklaste toodetud ulmesarja võtted, mida hakkab näitama Apple TV.