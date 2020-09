Linnuökoloog: mõned pütid ka ruigavad

"Tutt on tal suuresti selleks peas, et vastassugupoolele meeldida. See tutt tekib pähe pulmahooajal, siis tekib neile ka uhke krae pea ümber ning sellega näidatakse oma kaasale, et "vaata kui vägev ma olen, et minuga on mõtet asju edasi ajada"," selgitas Mägi tuttpüti omapärast välimust. Samas on olemas ka tutita pütte.

Mägi ütles, et need, kes on näinud veelinde, siis neile meenutab tuttpütt pigem isegi kauri. "See on sale lind, kes ujub hästi ja veel paremini sukeldub. Pardid on jässakamad, aga pütt on ilus sale lind."

Tuttpütt pigem prääksub kui et kaagutab. "Mõned pütid ka ruigavad, sõltub liigist. Näiteks hallpõsk-pütti on väga lihtne selle järgi ära tunda veekogu pealt, et kui lähed kõnnid ja kuuled, et nagu seakari ruigaks tiigi peal, siis tõenäoliselt on hoopis tegu hallpõsk-pütiga."

Ornitoloogide endi joonistusoskustest rääkides märkis Mägi, et nemad peavad vähemalt oskama lindu visandada. "Ma suudan tuttpüti visandada sellisel kujul, et inimene ta ära tunneb."

Aasta linnu digijoonistusvõistlusest leiab lisainfot ornitoloogiaühingu veebilehelt.