Rahvusvaheline muusikapäev tuleb viktoriini ja kontserdisaadetega

Neljapäev, 1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev. Sel puhul kõlab ka rahvusringhäälingu kanalites tavapärasest rohkem muusikat ja oma teadmised saab proovile panna muusikapäeva viktoriinis.

Muusikapäeva viktoriin

Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel

Klassikaraadio korraldab rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril traditsioonilise e-viktoriini. Teadmised saab proovile panna Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel ööpäeva vältel – viktoriin algab 1. oktoobril kell 7 ja lõpeb 2. oktoobril kell 10. Koostöös Raadio 4-ga saab tänavu mälumängu lahendada ka vene keeles.

Viktoriin toimub kahes kategoorias, sest lisaks muusikapäeva viktoriinile on eraldi viktoriin pühendatud ka Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäevale. Osalejate vahel läheb loosi hulk erinevaid auhindasid.

Lõbusaks teadmisteprooviks saab harjutada eelmise aasta küsimustest kokku pandud soojendusviktoriinil.



Rahvusvahelise muusikapäeva gala 2020

ETV-s kell 20.00

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse Eesti Kontserdi saalis galaga, kus antakse üle aasta kõige oodatumad muusikaauhinnad: kultuurkapitali helikunsti sihtasutuse ja Eesti Muusikanõukogu aastapreemiad. Kuuleme meeleolukat kontserti ja ajame preemia saajatega juttu.

Saatejuht on Margus Saar. Režissöör Marek Miil, produtsent Karmel Killandi.

"Olav Ehala 70. Juubelikontsert"

ETV-s kell 22.35

Parimad hetked Alexela kontserdimajas toimunud juubelikontserdilt, millega tähistati helilooja ja muusiku Olav Ehala 70. sünnipäeva. Solistidena astuvad üles Tallinna Linnateatri laulvad näitlejad Hele Kõrve, Andero Ermel, Sandra Üksküla Uusberg, Indrek Ojari ja Mart Toome ning lauljad Hanna-Liina Võsa, Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv. Lavastaja Veiko Tubina loodud teatri, filmi ja muusika väljendusvahendeid ühendavas kontsertetenduses osalevad veel Collegium Musicale ja Ellerhein ning Pärnu linnaorkester dirigent Kaspar Männi juhtimisel. Loomulikult on laval ka sündmuse peategelane ise koos oma kvartetiga.

Režissöör Keiti Väliste, juhtoperaator Andrus Rebane, produtsent Kadi Katarina Priske.

"Klassikaraadio soovikontsert"

Klassikaraadios algusega kell 10

Suur soovikontsert toob eetrisse kuulajate lemmikmuusika, mõtted muusikapäevast ja üllatusesinejad. Viietunnine soovikontsert algab kell 10. Saatejuhid on Nele-Eva Steinfeld, Ivo Heinloo, Marge-Ly Rookäär ja Tarmo Tiisler.



"Täna kontserdisaalis. Rahvusvaheline muusikapäev. Eesti pianistide gala"

Otseülekanne Klassikaraadios kell 16.30

Rahvusvahelise muusikapäeva puhul kõlab Eesti muusika- ja teatriakadeemia suure saali lavalt valik Eesti heliloojate parimaid klaveriteoseid. Eesti pianistide eesti muusika galal esinevad Mihkel Poll, Age Juurikas, Marko Martin, Sten Lassmann, Peep Lassmann, Mati Mikalai, Kristi Kapten ja Maksim Štšura.

Otseülekannet vahendab Nele-Eva Steinfeld.



"Täna kontserdisaalis. Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert. ERSO. Heliorg"

Otseülekanne Klassikaraadios kell 19.30

Muusikapäeva galakontserdil antakse üle Eesti Muusikanõukogu ja Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiad. Kontserdil esinevad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja ERSO. Dirigent on Olari Elts. Kavas on Ludwig van Beethoveni, Eino Tambergi, Lepo Sumera, Veljo Tormise ja Olav Ehala muusika. Kontserdiga avab ERSO uue kontserdisarja "Heliorg".

Otseülekannet Estonia kontserdisaalist vahendab Lisete Velt.



"Fantaasia"

Klassikaraadios kell 22.05

Muusikapäeva Klassikaraadio eetris lõpetab hilisõhtune kaaslane "Fantaasia". Kaks tundi enne südaööd valib muusikat ERSO direktor Kristjan Hallik.