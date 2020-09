"Avatari" teine osa on filmitud, kolmanda osa võtetega ollakse lõpusirgel

Filmitegija James Cameron teatas, et "Avatari" teise osa võtted on nüüdseks lõppenud ning kolmandast filmist on jäänud veel filmida umbes viie protsendi jagu materjali.

Cameron lisas, et koroonapanedemia mõjutas ka "Avatari" filmide võtteid ja nad jäid seetõttu graafikust nelja ja poole kuu võrra maas, kirjutab CNN.

"Avatari" järgede võtted katkesid märtsis ja jätkusid juunis Uus-Meremaal, kus koroonaviirusesse nakatunute arv on madal. "Meil vedas, et me valisime juba aastaid tagasi võttepaigaks Uus-Meremaa. Me tegime ka esimese filmi siin ja tuleb välja, et Uus-Meremaa on praegu koroonaviirusega toimetulemise osas maailmas eesotsas," ütles Cameron.

Filmi sisu kohta Cameron aga detaile avaldada ei tahtnud.

Lisaks teisele ja kolmandale osale on tulemas ka "Avatari" neljas ja viies osa, mille võtetega ei ole veel alustatud.

"Avatari" teine osa jõuab kinodesse 2022. aasta detsembris. Kolmas, neljas ja viies osa aga vastavalt 2024, 2026 ja 2028.