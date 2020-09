Oktoobri lõpus ilmub Borati filmi teine osa

Pika pealkirjaga film "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan" oli üks esimesi filme, mille võtted pärast karantiiniaega jätkusid, kirjutab Consequence of Sound.

Filmi sisu hoitakse veel saladuses. Küll aga on teada, et filmivõtted olid kohati ohtlikud, mistõttu pidi Cohen kuulikindlat vesti kandma.

Coheni kindel soov oli film enne USA presidendi valimisi avaldada, mistõttu otsustas ta, et film esilinastub kinode asemel hoopis voogedastusplatvormil.