ETV2 alustab uus muusikasaatega "#Melomaania"

"Saade "#Melomaania" on alternatiivne kultuuriaken, mille kaudu saame piiluda meie ümber tegutsevate bändide, ürituste ja inimeste maailma. Neid kõiki asju seob kirg ja lugupidamine muusika ning sellega seonduva ümber," rääkis saatejuht Jon Mikiver. "Minu eesmärgiks on tutvustada teile seda maailma, mis vahel massimeedia meres liialt surfilainet ei püüa ning loodetavasti suudan ka tõsisemad melomaanid ja UG ristiisad heakskiitvalt kaasa noogutama panna."

Esimeses saates läheb "#Melomaania" külla Dead Furiese ninamees Ardo Furyle, kes on nii veendunud vegan, et isegi tema nahkvest on tehtud vegan-nahast. Lisaks sõidetakse hiljuti debüütalbumi avaldanud Pluutoga driftirajal ringi ning uuritakse, mis seisus on tühja kasseti maksu teema.

"#Melomaania" on ETV2 eetris esmaspäeviti kell 22.00.