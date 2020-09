Minu Eestimaa | Erkki-Sven Tüür ammutab loodusest eluks vajalikku energiat

"See koht saab mulle iga aasta järjest tähtsamaks. Ma järjest enam tajun seda, et ma ei suuda elada ilma selle loodusliku koosluseta, mis mind siin ümbritseb. See annab mulle üha enam ja enam ilmselt sellist eluks vaja minevat energiat," rääkis Tüür.

Lisaks lummavale metsale ja mässavale merele annavad looduse võlust märku ka metsloomad. "Kui ma olen olnud näiteks paar päeva ära, siis juhtub nii, et näiteks üks metskitse sokk on siin õue peal ja ta vaatab mind mulle tundub, et pahura pilguga, siis kaob metsa ja hakkab haukuma seal, umbes nii, et mida sa siin minu maa peal teed oma arust," kirjeldas Tüür.

"Ühel kevadel tahtsid aga väiksed rebasekutsikad mulle stuudiosse tulla, tonksasid ninadega vastu akent. Sookured jalutasid siin ja on jalutanud koos oma väikse tibuga ka, mis on võrdlemisi haruldane ja väga armas vaatepilt," lisas ta.

Eriline koht on Tüüri südames ka Ristna lõunaneemel, kus talle meeldib päikeseloojanguid nautida. "Kui ma näen, et eriline päikeseloojang kipub tulema – tormieelne või tormiaegne, võib olla ka rahulik ilm, aga kui on näha pilvemaastiku eripära –, siis mind kisub sinna väga," tõdes Tüür ja lisas, et lääne- või loodetuultega kostab rannas ka meeliköitev ja läbi raputav lainete kohin.

"See paik on niivõrd eripärane ja niivõrd tugeva auraga, et sellist kohta sa lihtsalt kusagilt mujalt ei leia. Kõik see taimestik siin, see meri, mererand – see on midagi täiesti erilist ja see on meie suur rikkus," ütles Tüür.

