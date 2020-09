Erle Loonurmel oli viimane päev "Terevisiooni" saatejuhina

Sel puhul andis kaassaatejuht Reimo Sildvee Erlele üle ka lillekimbu.

"See on tähutäheks selle eest, et sa oled olnud need kuu aega siin meiega, aidanud neid hommikuid teha. Sa oled olnud tõeliselt suurepärane. Aitäh sulle!" sõnas Reimo.

Erle sõnul on tal viimane kuu olnud väga tore ning tal on hea meel, et Katrin peagi tagasi tuleb. "Mina peaksin teid tänama ja siia kõigile lilli tegelikult tooma," lausus ta.

Uudistelugejana ei kao Erle Loonurm "Terevisiooni" vaatajate ekraanilt ka edaspidi. Katrin Viirpalu rõõmustab aga taas hommikusi ärkajaid alates 5. oktoobrist.