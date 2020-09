Pluutot tabas muusikavideo võtetel üllatus: videos tegi kaasa ka tema kooli õpetaja

"Sattus sellie huvitav seik jah, et filmimise ajal ühe stseeni võttel, kus minu ümber olid modellid, üks vasakpoolne modell pöördus minu poole ja küsis, et kas sa käid Kadrioru saksa gümnaasiumis. Ma huvi pärast mõtlesin, et kust ta teab, aga ütlesin, et jah. Ta vastas, et ma aktusel nägin sind – ma olen ise õpetaja seal," rääkis Pluuto R2 "Hommikus!" ja lisas, et tegemist on algklasside õpetajaga, kes Pluutole ühtegi tundi ei anna.

"Veits huvitav tunne oli. Ma ei oskagi seda tunnet kuidagi seletada. Saime hakkama küll," meenutas Pluuto.

Lugu "Tesla" kõlab ka tema hiljuti ilmunud debüütalbumil "Päripäeva".

"Selline ühtne ja suurem projekt, mida sa saadki algusest lõpuni kuulata, selline läbiv joon – tundub palju lahedam idee, kui ainult singleid välja lasta," rääkis Pluuto, miks ta otsustas albumi välja anda.

Pluuto albumit saab kuulata näiteks Spotifyst: