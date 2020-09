Eminemi fänn püstitas muusiku tätoveeringutega maailmarekordi

Kokku on Pattersonil 52 tätoveeringut, neist 28 on seotud Eminemiga, kirjutab BBC.

Räppariga seotud tätoveeringutest 16 on muusiku portreed, ülejäänud aga näiteks laulusõnad vms. Just portreedega Patterson maailmarekordi püstitaski.

Oma esimese tätoveeringu lasi Patterson teha 18-aastaselt ja selleks oli naeratav päike. Aasta hiljem alustas ta Eminemiga seotud tätoveeringutega.

"Ma kuulsin ta laulu "Stan" 14-aastaselt ja ma ei olnud kunagi varem midagi sellist kuulnud. See võttis mind hingetuks," rääkis Patterson.

Eminemi portreedega alustas ta aga kolm aastat tagasi. "Eminem on alati mu elus justkui olemas olnud ja ma olen teda ka live's esinemas näinud," ütles Patterson.

Patterson oma tätoveeringutest ka Twitterisse mitmeid pilte postitanud.

'All I know is you came to me when I was at my lowest

You picked me up, breathed new life in me

I owe my life to you

But for the life of me I don't see why you don't see like I do' pic.twitter.com/5qhid9XZUL