Jaak Joala lapselaps: meie ühine lemmik oli Stig Rästa

Carmen Joala sõnas, et kontserdil "Naerata", kus ta esineb koos Tanja Mihhailova, Karl-Erik Taukari, Tanel Padari ja Uku Suvistega, tulevad esitamisele põhiliselt Jaak Joala tuntumad lood. "Üks lugu, mille mina laulan, on ka vähemtuntud, täpsemalt "Kondori lend"," ütles ta.

Samuti tõdes Joala, et vanaisa teda otseselt muusikukarjääri eest ei hoiatanud. "Ma muidugi arvan, et ajad on ka teised, toona olid ilmselt paljud asjad raskemad, ma küll ei arva, et nüüd kerge oleks, aga sellist stressi ilmselt ei ole," sõnas ta ja lisas, et osad vanaisa lood on praeguseks ehk vanamoelised. "Samas saab kõiki lugusid veidi tänapäevasemaks muuta, aga need lood ei vaja seda."

"Meil olid ühised muusikalised lemmikud, suur lemmik oli Stig Rästa ja selline bänd nagu Naturally 7, kelle kontserdil me koos ka Tartus käisime," meenutas Carmen Joala ja lisas, et vanaisal oli tema elus väga suur koht. "Teist vanaisa mul kahjuks ei olnud, seega ma saan öelda, et mul oli üks, ainus ja maailma parim vanaisa."