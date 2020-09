Marko Reikop: kodukontoris tegin päevaga 190 sammu

Grete Lõbu kinnitas, et kodukontorist tehtud tööpäev möödus üsna sarnaselt sellele, kuidas ta enamasti toimetuses töötab. "Kogu aeg pead olema lakkamatult teineteisega ühenduses, pakume teemasid, siis helistame inimestele, mõtleme, mida tulevikus võiks teha ja siis arutame sinna kõrvale kõike muud, kellele tervis kuidas on, ja jumal tänatud, me endiselt ei tunne keegi end halvasti."

"Kui see saatepea siin nüüd käivitus, siis ma pean tunnistama, et väga sürreaalne on see kõik," nentis Lõbu ja tõi välja, et on imelik vaadata saatepea liikumist kodukontoris oma telefonist. "Ma tegin endale ka siia improviseeritud kodustuudio, panin isegi "Ringvaate" logo taha, et oleks nagu päris, aga see kõik on natukene veider, võib-olla harjub ära."

Marko Reikop kinnitas, et esmaspäeval lõpetas ta kodukontoris töö kell 23.34. "Täna kell 9.04 helistasid toimetajad mulle juba imestunult, et kas ma ei olegi jõudnud veel külalistele helistada, ma ütlesin, et külalised võib-olla magavad ja ei taha, et neile nii vara helistataks," tõdes ta ja mainis, et töö mõttes ei ole mingit probleemi.

"Räägime saates ka meeste tervisest ja pean ütlema, et pole kõige parem musternäide olnud, enne oma improviseeritud stuudio ehitamist olin käinud 109 sammu, aga nüüd ma vaatan telefonist, et on kokku tulnud juba 190 sammu," kinnitas Reikop.