Pariisis kaotas tätoveeritud lasteaiaõpetaja õudusunenägude tekitamise tõttu töö

35-aastane mees sõnas, et on tavaliselt laste ja nende vanematega hästi läbi saanud. Esialgu on inimesed teda nähes küll ära ehmatanud, kuid on peagi šokist toibunud, kirjutab Independent.

Ühe kolmeaastase poisi puhul oli lugu aga teisiti – laps, kes ei käinud küll Helaine'i rühmas, ehmatas mustade silmade, tumeda keele ja tätoveeringuid täis kehaga õpetajat nähes nii ära, et nägi öösiti õudusunenägusid ja ta vanemad otsustasid Helaine'i kohta kaebuse esitada.

Kaks kuud hiljem teatas lasteaia juhtkond Helaine'ile, et edaspidi võib ta õpetada vaid vähemalt kuueaastaseid lapsi.

"Minu meelest on see otsus päris kurb," kommenteeris Helaine. "Kõik mu rühmas olevad lapsed ja nende vanemad olid minuga rahul, sest nad õppisid mind tundma. Need, kes mind aga vaid kaugelt näevad, arvavad alati kõige hullemat," lisas ta.

Ühtegi teist tööd Helaine aga teha ei taha. "Ma olen lasteaia õpetaja ja ma armastan oma tööd," ütles ta ja lisas, et loodab, et tema tätoveeringud õpetavad lapsi sallima ka neid inimesi, kes teistsugused välja näevad.