Adeele Jaago avaldas singli "Emani"

"Lugu on sündinud ideest, et iga lapse taga on ema, see pala on pühendus kõikidele emadele ja vanaemadele. Laul sellest, kuidas kõik teed, nii sirged kui konarlikud, viivad ringiga koju tagasi – emani," kirjeldas Jaago uue loo tagamaid.

Jaago on sahtlisse lugusid kirjutanud alates 12. eluaastast. Antud singel on esimene ilmutis uuel aastal väljaantavalt autorialbumilt.

Pala sõnad ja muusika on kirjutanud Adeele ise. Singli produktsiooni ja salvestuse taga seisab tema abikaasa Jaan Jaago, kes on ühtlasi sisse mänginud ka loo kitarrid. Oma panuse annavad veel viiuli ja taustvokaalidega Judith Parts ning kontrabassil Sander Kahu. Kokkumängu ja lõppviimistluse autor on Jose Diogo Neves.