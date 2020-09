Pesukarud kiusasid Valge Maja ees töötavaid ajakirjanikke

"Valges Majas on täna justkui Pawnee [väljamõeldud linn, kus valitsevad pesukarud, sarjas "Parks and Recreation" – toim.] õhkkond. Pesukarud ründasid mitmeid põhjapoolsel muruplatsil olevaid uudistetoimetusi. Väidetavalt krabas üks fotograafi püksisäärt ja seejärel ka korrespondenti, siis tõrjuti ta minema," kirjutas CBS Newsi reporter Paula Reid Twitteris.

Strong Pawnee vibes at White House this morning as a raccoon attacked multiple news crews on North Lawn. ???? allegedly grabbed pant leg of a photographer & then a corespondent before being fended off. (WH ???????? ???? pictured here in more peaceful times.) pic.twitter.com/o5VbTUHxBR