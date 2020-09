Galerii: "Ringvaate" tegijad tervitasid vaatajaid oma kodudest

"Ringvaate" toimetusest on positiivse koroonaproovi andnud reporter Hannes Hermaküla ja toimetaja Teet Teder.

Hermaküla tõdes, et haigussümptomeid tal kuigi palju ei esine. "Ma tõesti tunnen end täiesti normaalselt ja veider on siin kodus istuda ja sügeleda. Aga olen täiesti valmis kodus interneti teel asju tegema," ütles ta.

Ka Teder sõnas, et tunneb end tegelikult hästi. "Köhatan aeg-ajalt, aga ega ma ei tunne, et ma oleksin väga haige. Kui meil ei oleks siin sellist olukorda, nagu meil praegu on, siis võib olla sellise haigusega ma oleksin palju aktiivsem, kui ma praegu olen," ütles ta ja lisas, et nina on tal siiski kinni ja aeg-ajalt pitsitab.

Teistel "Ringvaate" tegijatel aga koroonat ei ole. "Minul ei ole mingeid haigustunnuseid, ma olen täiesti terve ja ma ülimalt tõenäoliselt arvan, et ma ka päris terveks näen. Ma vähemalt loodan," ütles Reikop.

Haigustunnuseid ei ole ka Grete Lõbul. "Möödunud nädala alguses oli mul tegelikult väikene kahtlus, kuna Hannesel olid samad haigustunnused, mida mul ka servamisi oli – ma olin väsinud ja mul oli lihasvalu. Siis ma tegin ka koroonatesti ja see oli negatiivne, aga pärast seda ma kohtusin ühe koroonapositiivsega ja olen ikkagi eneseisolatsioonis," rääkis Lõbu.

Koroonatesti käis tegemas ka reporter Christel Karits, kes möödunud nädalal palavikuga koju jäi. Testitulemus oli aga negatiivne. "Kui ma vaatasin seda vastust, siis ma mõtlesin, et ups, see ei ole võimalik. Kõik need sümptomid, mis võis üles lugeda, need mul ka olid," ütles ta.