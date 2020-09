Harri Tiido alustab Vikerraadios poliitika taustajuttudega

Maailma eri nurkades toimuvat võib selgitada kohalike juhustega, kuid taustad on enamasti sügavamad ja mitmekihilised. Teisipäeval algavas saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" avab kogenud diplomaat maailmas toimuvate sündmuste ja protsesside taustu ning tagamaid.

Esimeses saates, 29. septembril kell 11.15 kõneleb Tiido Valgevenest ja arutleb, miks Valgevene rahvaliikumine president Lukašenkast vabanemiseks ja ausate valimiste saavutamiseks on nii vaoshoitud. Miks ei tõuse esile rahvuslik element ning miks on see liikumine oma avaldustes toonitatult Venemaa-sõbralik ega kasuta väljaastumistes näiteks Euroopa Liidu sümboleid, nagu see oli omal ajal Ukrainas?

Saatesarja teises saates, neljapäeval (1. oktoobril) kell 11.15 on fookuses Venemaa poliitiliste mõrvade ajalugu ja traditsioonid. "Poliitiliste vastaste füüsiline kõrvaldamine on ajaloos tavaline nähtus. Vene ajaloo algusest leiame arvukaid näiteid nii pere- kui ka hõimkonna sisestest mõrvadest. Venemaa eripära on aga mitmete nähtuste järjepidevus, näiteks õigeusu kiriku jätkuv pürgimus tõestada, et võimul on alati õigus. Levitati allumist jumalale, kuid ka jumala poolt võitud kõrgemale võimule, kellel on piiramatu õigus kõigeks, ka vägivallaks… ja nii käib see tänini…," avab Tiido ka neljapäevase saate tausta.

"Harri Tiido taustajutud" on Vikerraadio eetris alates 29. septembrist teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11.15.