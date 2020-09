Ravila mõisas on käimas uue Soome draamasarja võtted

Sarja tegevus toimub 1970ndatel, mil noore tudengineiu Lõuna-Soomes asuval saarel vaimuhaiglasse pannakse. Peategelase jaoks on seal kõik uus ja ta ei saagi täpselt aru, miks ta sinna sattunud on.

"Kuigi me alustasime mõttega, et me filmime väga suure osa sellest sarjast Eestis, siis kuidagi nüüd on need asjad kokku jooksnud niimoodi, et me filmime kogu sarja Eestis, kuigi tegevuspaik on Soomes," rääkis produtsent Evelin Penttilä "Ringvaates".

Võttepaigana otsisid filmitegijad mõisa, mis asuks Tallinnast kuni kahetunnise sõidu kaugusel. Potentsiaalseid võttepaiku oli kokku 130, kuid just Ravila mõis oli see, mis valituks osutus.

Eesti näitlejatest teevad filmis kaasa Ester Kuntu ja Gert Raudsepp. Mõlemad tõdesid, et võrreldes soomlastega on nende rollid sarjas aga siiski väikesed.

"Soomlastel ja Soomemaal, nagu me ka teame, on palju inimlikumad tingimused, kui meil siin Eestis, kui ma nii tohin öelda. Meie tööpäeva pikkused ja süsteemid, kuidas on asi loodud – see on ka Eesti näitlejale väga tore ja selle nimel tasub ka eestlastel vaeva näha, et sinnapoole jõuda," ütles Kuntu ja lisas, et koostöö soomlastega on väga meeldiv.

"Mädaõunte" sarja saab Eestis tõenäoliselt näha tuleval kevadel.