ETV+ on viie aastaga kasvanud muukeelse elanikkonna oodatud kaaslaseks

28. septembril 2015. aastal alustas tegevust rahvusringhäälingu venekeelne telekanal ETV+. Täna viiendat sünnipäeva tähistav telekanal on kasvanud muukeelse elanikkonna jaoks kõige usaldusväärsemaks venekeelseks meediakanaliks ja selle vaatajaskond on ainuüksi aasta taguse ajaga võrreldes kasvanud 20%.

Võttes aluseks Kantar Emori telemõõdiku perioodil jaanuar-august 2020, jõuab ETV+ kuus keskmiselt 358 000 televaatajani.

"ETV+ on täna kõige suurema katvusega venekeelne telekanal Eestis ja oleme kõige usaldusväärsem venekeelne meediakanal Eestis. Nende kahe asja üle saame väga uhked olla," rõõmustas peatoimetaja Ekaterina Taklaja kanali viiendal sünnipäeval. 2020. aasta kevadel läbiviidud Emori uuringu alusel pidas 29% mitte-eestlastest ETV+ kõige usaldusväärsemaks meediakanaliks.

Muukeelse elanikkonna jaoks on ETV+ muutunud oluliseks infoallikaks. Eriti ilmekalt tõestas seda 2020 kevadhooaeg, kui eriolukorra ajal kasvas igapäevane mitte-eestlastest vaatajate arv kaks korda. Just venekeelsete uudiste vaatajaskond on viie aastaga kasvanud eriti jõuliselt – telekanali avahooajal vaatas "Aktuaalset kaamerat" igapäevaselt keskmiselt 6000 inimest, sel kevadel oli see number 23 000. Nn koroonakevadesse jääb ka "Aktuaalse kaamera" senine rekord 43 000 vaatajaga. Kevadel paljude poolt igapäevaseks kaaslaseks muutunud uudistesaade on ka käesolevat sügishooaega alustanud edukalt – septembris on venekeelset "Aktuaalset kaamerat" vaadanud ETV+ kanalilt keskmiselt 22 000 inimest.

Täna alustab ETV+ argihommikuid uudistega ning seejärel "Kofe+" hommikuprogrammiga, igapäevaselt on kavas valik omasaateid, sh arutelu- ja päevakajasaateid, meelelahutuslik programm ja dokumentaalsaated. Sellel sügisel tõi ETV+ ekraanile populaarse mälumängusaate "Mis? Kus? Millal?", dokumentaalsarja "90.ee", värsked lood portreesarjas "Edulood" ning uuenenud sisuga arutelusaated "Oma tõde" ja "Kes keda", seda lisaks populaarsetele omasaadetele "Peegel", "Insight", "Nädala intervjuu","Narva stuudio. Rahvale tähtis". Hinnas on ka ETV+ hankeprogramm, näiteks augustis järgnes "Aktuaalsele kaamerale" vaadatavuselt krimisari "Jälg".

Sarnaselt teistele rahvusringhäälingu kanalitele vahendab ETV+ suursündmuseid, olgu need siis kõiki elanikke puudutavad pühad või rahvusvahelised spordi- ja kultuurisündmused, jalgpallist Eurovisioonini. Aegade suurima vaatajaskonna ongi ETV+ vahendusel kaasa elama pannud 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste mängud, kaugele maha ei jää sellest Eesti Vabariigi presidendi uusaastakõne 2019. aasta viimastel minutitel.