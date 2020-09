Kristel Aaslaid: mulle on lapsepõlvest külge jäänud, et kogu aeg peab action olema

"Me olime suved läbi oma tädilastega ja jooksime mööda karjamaid ringi, küll me mängisime metsas sõda, tagaajamist siis me mängisime kodu, mängisime nõidu. Selline pidev tormamine läbi lapsepõlve oli kogu aeg ja ma arvan, et mul on sellest külge jäänud, et kogu aeg peab mingi action olema, kogu aeg peab midagi tegema ja ei saa lihtsalt tegevusetult istuda," rääkis Aaslaid R2 saates "Röster".

Ta lisas, et on tegelikult ka tegevusetult istumises osav, ent teeb seda vaid siis, kui on taas mõneks eesolevaks asjaajamiseks vaja jõudu koguda.

Lisaks lustlike mängude mängimisele olid Aaslaid ja ta õde lapsepõlves ka suured organiseerijad. Näiteks oli vana kastiauto suurepärane lava, kust põllul tööd tegevatele inimestele meelelahutuseks väike kontsert korraldada.

Olgugi et laulda meeldis Kristelile küll, oli ta algul siiski rohkem huvitatud tantsimisest. Tantsutrenni ja sellega kaasnevate välismaiste võistluste tõttu jäid isegi õpingud ühel hetkel veidi unarusse.

"See oli hullult äge aeg. Nii suur perekond, kellega sa reisisid koos, sõid koos, me tegime kõike koos. See on mind edaspidi elus viinud ka sinnapoole, et ma olen väga suur pigem tiimitöötaja. Ma võin üksinda teha ja mulle meeldib üksinda teha ka, aga ma arvan, et sellest ajast on jäänud selline hea tiimitöö, ühtehoidmine, hea omavaheline keemia – sellest ma ei saa üle ega ümber, see on mu lemmikasi," rääkis Aaslaid.

Ta lisas ka, et näiteks lavakasse või Georg Otsa kooli ta katsetele minna ei julgenud, sest kartis, et teda peetakse mõttetuks taidlejaks. Esimest korda võttis ta aga julguse kokku 2012. aastal ja läks "Grease'i" casting'ule. Sealt edasi sai Aaslaid ka teisi rolle – näiteks mängis ta sarjas "Ment" ja "Padjaklubi", viimases neist teeb ta veel praegugi kaasa.

"Olgugi et me filmime "Padjaklubi" uut hooaega, siis igapäevaselt mu mõte on tihedamalt soetud ikkagi muusikaga. Ma eelmise aasta detsembris jõudsin selgusele, et kui ma laulan, siis tegelikult ma peaks tehnikat ka oskama ja treenima oma häält jms. Enne seda ma olin mõelnud, et ma ju laulan, mis seal vahet on. Nüüd jõudis mul kohale, et kui poisid või tüdrukud harjutavad pilli, siis tegelikult ma peaks ka harjutama oma pilliga. Olgugi et ma instrumenti ei mängi, siis minu hääl on mu instrument ja seda peab treenima," selgitas Aaslaid, kes laulab praegu bändides Gram-of-Fun, Öed ja Avoid Dave.

Lisaks laulmisele ja näitlemisele teeb Aaslaid R2-s ka raadiosaadet "Naistesaun". Aaslaiu sõnul on ta rahul, et saab end elus mitmekülgselt proovile panna ja tunneb, et elu on teda tegemistes justkui õigele rajale juhatanud. Aastaid tagasi alustas ta ülikoolis ka suhtekorralduse õpinguid, kuid jättis need võtete tõttu pooleli.

"Elu võttis nii jõhkralt mul natist kinni, et suhtekorraldus ei ole sinu teema, ära raiska oma aega sinna. Tee neid ajsu, mida sa päriselt tegema pead. Tänu sellele ma tunnen, et ma võib olla olen õppinud rohkem elu usaldama – tõesti see raputus, see jõgi, mis voolas, võttis mu nii hullult ette, öeldes et see ei ole see, mida ma tegema pean. Võib olla ma tänu sellele usaldangi, et ma ei pea nii palju pabistama asjade pärast, mida ma ei saa kontrollida. Lõpuks läheb kõik ikkagi nii, nagu minema peab," ütles Aaslaid.