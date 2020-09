Muudatused teletöös: Reikop ja Lõbu juhivad "Ringvaadet" kodust, Muttika stuudiost

Möödunud nädalal selgus, et "Ringvaate" toimetaja Hannes Hermaküla on saanud positiivse COVID-19 diagnoosi. Toimetuse töö korraldati ümber ja Hannesega kokku puutunud lähikontaktsed jäid koju kaugtööle. Nädalavahetusel sai positiivse testi tulemuse eelmisel nädalal kaugtööle jäänud "Ringvaate" toimetaja ning ettevaatusabinõuna otsustati ajutiselt kogu toimetus kaugtööle suunata. Kuigi saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu on täie tervise juures, jäävad nemadki mõneks ajaks koju ning juhivad esmakordselt saadet kaugvormis, mõlemad oma kodust. Kolmanda saatejuhina liitub nendega "Ringvaate" stuudiost Jüri Muttika.

"Suhtume igasse signaali täie tõsidusega, isegi kui see toob endaga kaasa muudatused," märgib elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi. Killandi sõnul on toimetus rõõmsas tujus ja tööhoos ning saade jõuab eetrisse nagu alati kell 19. Tavapärasest teistsugune saab olema aga saate ülesehitus, kus ühendatud on nii otsestuudio kui ka videosilla võimalused. "Oleme läbi nädala aktiivselt tegelenud sellega, et kõik tehnilised võimalused töö tegemiseks oleksid kodudes olemas ja vähendanud ennetavalt kontaktide hulka telemajas. Me ainult ei räägi sellest, kuidas vastutustundlikult käituda, vaid ka käitume oma sõnade järgi." Toimetus on lahenduste leidmisel ja riskide ennetamisel suhelnud jooksvalt terviseametiga.