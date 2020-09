"Reetur" võitis rahvusvahelisel festivalil eriauhinna

"Erakordselt hea meel, et selline tunnustus on "Reeturile" osaks saanud. Rahvusvaheline märkamine annab lootust, et oleme "Reeturis" leidnud üles ka universaalteemad, mis kõnetavad piirideüleselt," sõnas ETV peatoimetaja Marje Tõemäe.

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili lisas, et "Reeturile" osaks saanud nominatsioonid ja tunnustused nii kodumaal kui ka kaugemal näitavad ilmekalt, et kvaliteetne Eesti seriaal paneb päid pöörama ka mujal maailmas.

Kesk- ja Ida-Euroopa seriaalide festival Serial Killer toimus tänavu juba kolmandat korda.

Seriaal "Reetur" on stiilne ja põnev kuueosaline spioonipõnevik, mis inspireeritud Eesti lähiajaloos toimunud spiooniskandaalidest. Sarja peaosas on Tambet Tuisk, lisaks teevad kaasa Veiko Porkanen ("Must alpinist"), Mari Abel ("Rehepapp"), Eva Koldits ("Võta või jäta"), Ursula Ratassepp ("Vehkleja"), Klaudia Tiitsmaa ("Päevad, mis ajasid segadusse"), Indrek Taalmaa ("Seltsimees laps") jt.

"Reeturit" näeb ETV-s reedeti kell 20. Igal reedel lisandub Jupiter.err.ee lehele sarja järgmine osa.