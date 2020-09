Kõik kolm võistluse finaalis osalenud andekat neidu, viiuldaja Triinu Piirsalu (20), flötist Siret Sui (20) ja pianist Tähe-Lee Liiv (16) näitasid kõrget klassi. Erinevalt eelmiste saadete loovülesannetest, kus mängijaid nende harjumuspärastest raamidest välja meelitati, said nad lõppvoorus mängida just seda, mida hing ihkas. Esitada tuli kaks enda valitud pala, mis tooksid esile nende artistlikkuse ja tehnilised oskused. Kolmanda, žürii poolt määratud loo pidid noored selgeks saama nädalaga.

Võistluse noorim osaleja, 16-aastane Tähe-Lee Liiv oli juba varem tähelepanu äratanud mitme eduka konkursivõiduga nii Eestis kui välismaal. Finaali kavasse valis Tähe-Lee endale südamelähedased lood, Horowitzi Variatsioonid teemale Bizet' ooperist "Carmen" ja Rahmaninovi "Vokaliisi", ent žüriilt saadud pala autorist Montsalvatge'st polnud ta varem kuulnudki. Žürii hindas Tähe-Lee esituste musikaalsust ja veenvust kõrgelt. "Temas on kõik mängijale olulised omadused tasakaalus," räägib žürii liige dirigent Olari Elts. "Siin on küpsust, analüüsivõimet, struktuurset mõtlemist, mida tavaliselt nii noortes mängijates ei näe, need omadused tulevad enamasti hiljem. Hea on näha sellist pika joonega vaadet ja jõukohasuse piiril ülesannete võtmist," tunnustab Elts.

Žüriis kõiki saateid jälginud muusikamänedžer Kadri Tali nimetab noori talente rahvuslikeks aareteks, keda tuleb meil kõigil toetada ja hoida. Tali usub, et Tähe-Lee taoline anne sünnib kord viiekümne või isegi saja aasta jooksul. "Ta on erakordselt tarmukas, hea keskendumisvõimega, suurepärase maitsega ja iseteadlik, need kõik on ühele artistile olulised omadused," leiab Tali. "Võin 99,99 protsendi kindlusega öelda, et Tähe-Leest kuuleme me veel palju. Ta on üks haruldasi leide, kelle täht särab muusikataevas erakordselt kirkalt".

Tähe-Lee, kes muidu harva naeratab, ei varja rõõmu ja peab telesaadetest saadud kogemusi väga väärtuslikeks. "Olen kasvatanud julgust, saanud proovida asju, mis minu turvatsoonist ja harjumustest väljaspoole jäid, ja samas näidata seda, mida ma kõige paremini oskan". Ta on tänulik oma õpetajatele ja vanematele, kes tema annet ja loovust on igati toetanud.

Rohket tunnustust pälvisid ka teised esikolmiku mängijad. Viiuldaja Triinu Piirsalu oli finaalsaates televaatajate lemmik. Heatujuline ja naerusuine Triinu tõi saatesse soojust, mida oli tunda nii tema mängus kui suhtlemises. "Ta naeratab ja läheb elus edasi ka siis, kui on rasked momendid ja tagasilöögid," räägib Triinu esimene viiuliõpetaja Katrin Talmar. "Klassikatähtede" saatest saab Triinu kaasa enesekindlust ja rohkelt komplimente. Olari Eltsi sõnul on ta väga musikaalne, eriliselt sooja tooniga viiuilikunstnik. "Tema mängust on kuulda, et ta naudib seda, mida ta teeb. Tehniliselt väga võimekas mängija, kelles on tunda suurt perspektiivi," lisab Elts.

"Sama võib öelda Siret Sui kohta - väga kauni tooniga muusik, mida on flöödil stuudio akustikas keeruline saavutada," jätkab Elts. "Ilusa kõrge registriga, tehniliselt väga võimekas mängija, kellelt me varsti kindlasti üllatusi ja häid etteasteid kuulda saame," on Elts veendunud. Sireti õpetaja Mihkel Peäske meenutab saates, kuidas Siret tuli Saaremaalt 12-aastasena ihuüksi pealinna, astus klassi sisse ja teatas, et tahab flööditunde saada. "Ta silmad sätendasid tunnis," räägib Peäske. "See meeletu töötahe ja pingutus ilma igasuguste piirideta ... ainult vaja tagasi hoida ja kanaliseerida, vahel nagu kammiga järel joosta, et ta sassis peaga välja ei läheks," muheleb õpetaja. Sireti iseteadlikkust, karismaatilisust ja julgust põnevate ideede väljapakkumisel toob esile ka Kadri Tali.

Kuidas noored talendid end suurel laval Eesti esindusorkestri ees maksma panevad, saab kuulda ja näha 20. novembril Estonia kontserdisaalis toimuval "Klassikatähtede" galakontserdil. Jagatakse välja ahvatlevad auhinnad, lisaks juba väljakuulutatud peapreemiale Eesti Kontserdilt - 4000 eurot ja neli kontserti, mille pälvis Tähe-Lee, ootavad avalikustamist Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Vanemuise Sümfooniaorkestri, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Klassikaraadio, MustonenFesti ja Tartu Hansa Rotary klubi auhinnad. Kontserti vahendavad Klassikaraadio ja menu.err.ee.