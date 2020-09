"Klassikatähed" viienda hooaja võitja Tähe-Lee Liiv on saatesarja seni kõige noorem osaleja ja nüüd ka noorim võitja. Andekas, töökas ja ambitsioonikas – just selliseid sõnu kasutatakse noore pianisti kirjeldamisel. "Klassikatähtede" žürii liige Kadri Tali võttis Tähe-Lee finaali esituse kokku sõnadega "pisike ime".

"Klaver on pillide kuningas, sellega saab jätta mulje, nagu oleks klaveri asemel terve orkester," on Klassikatäht 2020 võitja oma valikut kirjeldanud.

Hetkel veel 16-aastane Tähe-Lee Liiv tegi klaverimänguga algust juba viieaastaselt. Ta on õppinud Tallinna Muusikakeskkoolis Maigi Pakri juures, sealt edasi Marrit Gerretz-Traksmanni ja Ivari Ilja klassis ning alates 2018 ka Sibeliuse Akadeemias Hui-Ying Twastsjerna juhendamisel.

Tähe-Lee on juba soleerinud erinevate orkestritega ning osalenud edukalt mitmel konkursil, neist kõige olulisemaks peab ta võitu Eesti pianistide konkursil.



"Klassikatähed" konkurssi alustas Tähe-Lee kõrvuti seitsme osalejaga, finaali jõudsid koos temaga veel flöödimängija Siret Sui ja viiuldaja Triinu Piirsalu. Finaalis hindasid võistlejate etteasteid Kadri Tali, Toomas Vavilov ja Olari Elts.



"Klassikatähed" peaauhinna on pannud välja Eesti Kontsert, premeerides Tähe-Lee Liivi 4000 euro ning vähemalt nelja kontserdiga kahe järgneva hooaja jooksul. Klassikaraadio auhinnaks on stuudiokontsert ning salvestusvõimalus Eesti Rahvusringhäälingus.

Auhinnad kuuluvad ka teisele ja kolmandale kohale, eriauhinnad on lisaks välja pannud Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Vanemuise Sümfooniaorkester, Eesti Muusikaakadeemia, MustonenFest ja Tartu Hansa Rotary klubi.



Auhinnad antakse üle 20. novembril Estonia kontserdisaalis toimuval finalistide galal, kus Klassikatähed musitseerivad koos ERSO-ga. Galakontserti on otseülekandena võimalik kuulata Klassikaraadios ning jälgida Menu portaali vahendusel "Klassikatähtede" kodulehel.

Rohkem infot Tähe-Lee Liivi kohta koos esitustega leiab Menu portaalist. "Klassikatähed 2020" saatesarja saated leiab Jupiter.err.ee lehelt.