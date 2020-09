Porikuu festival meelitab poriseid ilmasid nautima

Loode-Eestis põnevate sündmuste kaudu eri paiku tutvustav Porikuu festival toimub tänavu kolmandat korda. Festivali projektijuhi Elisabet Masti sõnul on Porikuu eesmärk näidata, et Loode-Eestis on ka turismivälisel hooajal põnevaid paiku, mida külastada ning ettevõtmisi, milles kaasa lüüa. "Porikuu programmi sündmused pakuvad ehedaid kohalikke elamusi, viies osalejaid paikadesse, kuhu möödajalutajad igapäevaselt ei pääse ning mille põnevaid lugusid alati ei teatagi," selgitas Mast.

"Festivali avab 3. oktoobril toimuv suurejooneline valgusrännak Turbast Ellamaale. Samuti saavad huvilised võtta festivali avanädalal osa Kallaste talus toimuvast kontserdist, Pakri tuletorni juures aset leidvast toiduelamusest ning mitmest sügismatkast," loetles Mast. Tema sõnul tahetakse festivaliga meelitada inimesi kodudest välja ka ajal, mil ilmad on juba porisemad ja õhtud hämaramad, tutvustades selleks Loode-Eesti põnevaid paiku sügisest inspireeritud sündmuste kaudu nagu videvikuõhtud, räätsamatkad või teatrietendused.

Festivali kava sisaldab tegevusi igaks oktoobrikuu nädalaks ning Masti sõnul lisandub neid iga päev juurdegi. Festivali lõpetab 31. oktoobril toimuv valgusrännak ehk laternamatk rannarootslaste maalilisse kodukanti Dirhamisse. Samal päeval leiavad aset ka maagiline täiskuumatk ja lõkketoitude valmistamine Veskijärve ääres.

Koroonaviiruse levikut arvestades ja festivali ohutust tagades toimub tänavu palju üritusi välitingimustes, sealjuures tagatakse desinfitseerimisvahendite ja võimalusel ka maskide olemasolu. Samuti on igale üritusele kehtestatud osalejate piirarv.