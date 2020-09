Viimast päeva on loodusmuuseumis võimalik tutvust teha mürgiste seentega

Pühapäeval on viimast päeva Eesti loodusmuuseumi hoovis avatud sügisene seenenäitus, kus on eksponeeritud nii söödavad, mittesöödavad, tinglikult söödavad kui ka mürgised seeneliigid. Selle aasta näituse fookuses on just viimased: mürkseened ja seenemürgid.